Министерство спорта Самарской области прокомментировало смерть лыжника на соревнованиях по лыжным гонкам
25 марта 2019 13:50
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Министерство спорта Самарской области прокомментировало смерть лыжника на соревнованиях по лыжным гонкам, прошедшим в с. Ширяево 24 марта.
"24 марта в Жигулевске (с. Ширяево) проходили областные соревнования по лыжным гонкам. Непосредственная организация соревнований возлагалась на ФГБУ НП
«Самарская Лука», их проведение - на главную судейскую коллегию, формируемую федерацией лыжных гонок Самарской области.
Согласно положению о соревнованиях, к участию допускались все желающие, но при обязательном наличии медицинского заключения (справки).
Медицинское обеспечение соревнований, согласно положению об их проведении, осуществлялось в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения РФ.
По предварительной информации, во время соревнований один из участников 1983 года рождения после прохождения 5 км на трассе
потерял сознанение. Оперативно на место прибыла медицинская бригада, участник был доставлен в машину скорой помощи. Медики констатировали смерть. Причины установят эксперты. Скончавшийся, по данным
организаторов, имел медицинский допуск, ранее неоднократно участвовал в других соревнованиях по лыжным гонкам", - говорится в комментарии.
Фото pixabay.com
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