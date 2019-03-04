Между Сызранью и Ульяновском произошло серьезное ДТП
4 марта 2019 10:43
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По свидетельству очевидцев, инцидент произошел около 8:30 утра рядом с селом Поникий Ключ примерно в 100 километрах Сызрани. Как видно на кадрах, снятых из проезжающих мимо автомобилей, там столкнулись УАЗ «Патриот» и «Волга». Отечественная легковушка от удара в левый борт улетела в кювет, пишет КТВ-Луч.
У внедорожника сильно разбита передняя часть. Обстоятельства автоаварии и характер травм пострадавших уточняются.
Видео можно посмотреть здесь.
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