Месяц пролежал в сугробе в центре Сызрани: подробности гибели пропавшего железнодорожника
7 марта 2019 11:46
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6 марта трагически завершились поиски пропавшего в Сызрани железнодорожника: тело мужчины было найдено всего в 20 минутах ходьбы от дома.
Работник РЖД, пропал месяц назад, 2 февраля. Он в тот вечер пошел к товарищу, дом которого был в пяти минутах ходьбы от дома сестры. Известно, что мужчины немного выпили, после чего товарищ уснул, а мужчина ушел. В последний раз его видели на улице Рабочая, вскоре телефон мужчины оказался выключенным.
6 марта семье сообщили, что он найден мертвым. Тело мужчины обнаружили в начале улицы Трудовая, недалеко от Берегового спуска, практически в центре города. Оттепель уменьшила слой снега около одного из домов, и рядом с нерабочими автомобилями, припаркованными у дома на зиму, и обнаружили тело пропавшего человека.
Родственники мужчины считают, что в деле много странностей. Его тело лежало в снегу на довольно оживленной улице, рядом с жилым домом - и хозяева месяц ходили мимо него домой и не видели, что рядом с их машинами лежит человек. Если, конечно, тело не было принесено туда позднее. Как рассказала семья покойного, видимых следов насилия на нем не было, но тело лежало в позе, в которой человек бывает после удара: на спине, руками закрывал грудь, ноги слегка подогнуты. И на покойном не было куртки и обуви. Они находились рядом, как будто его тащили за куртку и нечаянно сдернули ее. При этом банковская карта и пропуск были на месте - исчез только телефон.
Как считает сама семья погибшего железнодорожника - возможны любые версии его смерти. Так что только работа судмедэксперта покажет, по какой причине умер мужчина, пишет КТВ-Луч.
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