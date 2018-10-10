Мать-алиментщицу из Самарской области подшофе нашли у подруги
10 октября 2018 10:48
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Жительница Хворостянского района Самарской области на протяжении долгого времени уклонялась от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей, накопив перед ними долг в размере почти 149 тысяч рублей.
Суд назначил женщине наказание в виде 100 часов обязательных работ. Данные меры побудили гражданку Ш. встать на учет в центр занятости населения, куда судебными приставами-исполнителями было направлено постановление об обращении взыскания на пособие по безработице. Взыскиваемая сумма перечислялась в пользу детей.
Однако спустя пол года женщина с учета была снята, пособие получать прекратила и перестала производить своим детям какие-либо платежи. В результате судебными приставами-исполнителями в отношении нее было возбуждено уголовное дело.
Для вручения обвинительного акта женщина была вызвана на прием к дознавателю отдела судебных приставов Хворостянского района Самарской области. Однако в указанное время она не явилась. Работники Службы связались с ней по телефону. В ходе разговора мать-алиментщица сообщила, что находится на лечении в больнице, и потому не смогла приехать. Усомнившись в правдивости полученной информации, дознаватель связался с указанным должницей медицинским учреждением. На запрос работника Службы в больнице ответили, что гражданка Ш. к ним не поступала. В связи с этим было вынесено постановление о принудительном приводе должника.
В рамках исполнительских действий судебные приставы осуществили выход по месту проживания женщины. Дверь открыл им сожитель гражданки Ш. Мужчина сообщил, что должница ни в какой больнице не лежит, а находится в гостях у своей подруги. Выехав по адресу, который сообщил сожитель алиментщицы, работники Службы действительно обнаружили обвиняемую в указанном доме. Вместе с другой гражданкой она распивала спиртные напитки.
Судебные приставы доставили мать-алиментщицу в отдел, где ей вручили обвинительный акт. Уголовное дело гражданки Ш. передано на рассмотрение в суд, где ей и будет назначено наказание.
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