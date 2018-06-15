Лесной пожар в Тольятти стал результатом пикника на день России?
15 июня 2018 14:02
Напомним, в среду 13 июня в тольяттинском лесу снова тушили пожар. К тушению были привлечены пожарные вертолеты.
На глаз выгорело примерно 20 гектаров. К сожалению, как сообщает ЭкоВолга, погибли лесопосадки сосны и березы. Сгоревшим деревьям на вид от двух до пяти лет. Очаг пожара – скорее всего, непотушенное кострище. На фото видно что-то очень похожее на следы чьего-то пикника на день России, пишет TLTgorod.
В Самарской области с начала мая объявлен особый противопожарный режим. Запрещается разводить огонь в лесу или в поле под угрозой больших штрафов.
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Комментарии
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15 июня 2018 14:02
В Самарской области с начала мая объявлен особый противопожарный режим. Происшествия
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