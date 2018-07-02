Купание на несанкционированных пляжах может обернуться трагедией
2 июля 2018 11:05
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Основной причиной гибели людей на водных объектах является несоблюдение правил безопасного поведения во время отдыха на акваториях, а также купание в непредназначенных для этих целей местах – несанкционированных пляжах.
Стоит отметить, что большинство граждан осознанно выбирают подобные места для отдыха, будучи уверенными в своей безопасности. Сотрудники ГИМС регулярно проводят рейды и патрулирования акваторий региона, в ходе которых проводят разъяснительные беседы с гражданами. Однако, несмотря на проводимую работу, количество отдыхающих в непредназначенных для этого местах не убывает.
Опасность купания на несанкционированных пляжах обусловлена не только их несоответствием гигиеническим нормативам, но и связана с отсутствием спасательных постов, связи с экстренной медицинской помощью, и, как следствие, невозможностью оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи при возникновении несчастных случаев. Существует опасность попадания под маломерные суда (гидроциклы), так как такие места не отмечаются заградительными буйками.
Инспекторы ГИМС обращаются ко всем жителям и гостям Самарской области: чтобы не допустить беды, необходимо посещать только специально организованные пляжи, где дежурят спасатели, которые в случае необходимости придут на помощь. Также рекомендуется воздержаться от купания в состоянии алкогольного опьянения. Если вы пришли на пляж с детьми – ни на минуту не оставляйте их без присмотра! Помните: безопасность вашего ребёнка зависит только от вас.
Будьте внимательны, берегите себя и своих близких!
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