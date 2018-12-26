Крупный пожар в административном здании вспыхнул в Волжском районе
26 декабря 2018 14:00
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Возгорание произошло в административном здании поселка Ровно-Владимировка Волжского района.
Площадь возгорания 450 квадратных метров. Внутри здания находился человек, пишет ПроГородСамара.
На тушении работают 58 человек и 17 единиц техники.
Пожару присвоен повышенный ранг.
По одной из версий уже есть один погибший.
pixabay.com
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