Крупный пожар в Железнодорожном районе Самары: горела крыша административного здания

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В субботу, 24 февраля, по адресу: г. о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Нижнехлебная, произошел пожар. Горела кровля административного здания на 100 м2На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 32 человека личного состава и 9 единиц техники.Пожар ликвидирован примерно за 1 час 40 минут.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.