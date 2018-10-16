Крупный пожар в Сызрани тушили больше 30 человек

62

15 октября вечером к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Сызрань, ул. НовоинтернациональнаяГорел пристрой к торгово-офисному зданию и кровля частного дома на 180 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 31 человек личного состава и 9 единиц техники.Они быстро справились с возгоранием, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.