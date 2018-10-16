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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Крупный пожар в Сызрани тушили больше 30 человек

16 октября 2018 11:53
62
Крупный пожар в Сызрани тушили больше 30 человек Горел пристрой к торгово-офисному зданию и крыша дома на 180 м2.
Горел пристрой к торгово-офисному зданию и крыша дома на 180 м2.

15 октября вечером к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Сызрань, ул. Новоинтернациональная

Горел пристрой к торгово-офисному зданию и кровля частного дома на 180 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 31 человек личного состава и 9 единиц техники.
Они быстро справились с возгоранием, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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