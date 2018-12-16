Крупный пожар в Сызрани: горел дом на 120 кв. метрах
16 декабря 2018 11:57
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16 декабря рано утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Сызрань ул. Крупской.
Горел частный дом на 120 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 6 единиц техники.
Пожар потушили примерно за полчаса.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
Фото из архива ведомства.
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