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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Крупный пожар в Сызрани: горел дом на 120 кв. метрах

16 декабря 2018 11:57
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Крупный пожар в Сызрани: горел дом на 120 кв. метрах С возгоранием боролись 20 человек.
С возгоранием боролись 20 человек.

16 декабря рано утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Сызрань ул. Крупской.
Горел частный дом на 120 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

Пожар потушили примерно за полчаса.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.

Фото из архива ведомства.
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