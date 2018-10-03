Крупный пожар в Самаре: на ул. Металлистов горел отселенный дом

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3 октября рано утром к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. МеталлистовГорел отселенный дом на 150 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 32 человека личного состава и 8 единиц техники. Они почти два часа боролись с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.