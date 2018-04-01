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Крупный пожар в Самаре: горел ангар на 100 кв. метрах на ул. Олимпийской

1 апреля 2018 10:35
240
Крупный пожар в Самаре: горел ангар на 100 кв. метрах на ул. Олимпийской
С огнем боролся 31 пожарный.

В ночь на 1 апреля по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Олимпийская, произошел пожар. Горел ангар на 100 м2.

На место выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 31 человек личного состава и 7 единиц техники, сообщает облМЧС.
На тушение пожара им понадобилось более получаса.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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