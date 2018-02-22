Крупный пожар в Красноглинском районе Самары: горел дом на 200 кв. метрах

167

Вечером 21 февраля по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, СНТ "Елочка", 9 линия, произошел пожар.Горел частный дом на 200 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 7 единиц техники.Они больше часа боролись с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.