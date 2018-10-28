Крупный пожар на 950 м2 тушили в Самаре, погиб человек

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В ночь на 28 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. СамарскаяГорели два дома (один из которых отселенный) и надворные постройки на 950 м2.Всего эвакуировано 24 человека (из них 5 детей).На тушение пожара были задействованы пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу №2, в количестве 103 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 74 человека и 21 единица техники. Пожар тушили почти три часа.При разборе конструкций был обнаружен погибший мужчина (личность устанавливается)Дополнительная информация уточняется, сообщает облМЧС.