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Крупный пожар на 950 м2 тушили в Самаре, погиб человек

28 октября 2018 10:57
181
Крупный пожар на 950 м2 тушили в Самаре, погиб человек
Было эвакуировано 24 человека, из них 5 детей.

В ночь на 28 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская

Горели два дома (один из которых отселенный) и надворные постройки на 950 м2.
Всего эвакуировано 24 человека (из них 5 детей).

На тушение пожара были задействованы пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу №2, в количестве 103 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 74 человека и 21 единица техники. Пожар тушили почти три часа.

При разборе конструкций был обнаружен погибший мужчина (личность устанавливается)

Дополнительная информация уточняется, сообщает облМЧС.
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