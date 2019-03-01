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Криминалисты СКР рассказали, как погибла группа Дятлова

1 марта 2019 11:36
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Криминалисты СКР рассказали, как погибла группа Дятлова
К появлению множества версий о таинственной гибели туристов привёл непрофессиональный подход следователей 60 лет назад.

Дело о гибели группы Игоря Дятлова в Свердловской области в 1959 году, находящееся в Госархиве Свердловской области, не будет доступно для ознакомления в течение 15 лет. Однако газета "Московский комсомолец" сообщила, что узнала ранее никогда не публиковавшиеся детали расследования, которое было проведено СК России во главе с авторитетным криминалистом Владимиром Соловьёвым, пишет Лайф.

Так, в СКР считают, что расследование, проведённое сразу после обнаружения погибших, было проведено халатно, на низком уровне, который сотрудники СКР даже назвали дилетантским.

— Точные измерения и привязки к определённым ориентирам обнаруженных предметов и трупов в протоколах отсутствуют, — приводит МК цитату из заключения по делу.

Так, следователи отметили, что их коллеги 60 лет назад не выяснили обстоятельства происшедших событий в полном объёме, не исследовали состояние и особенности местности, а также не запросили данные о состоянии погоды и сейсмической активности. Кроме того, не проводился анализ уровня экстремальности ситуации, готовности и психологии поведения участников группы с привлечением специалистов высокого класса.

В СКР весьма невысоко оценили и уровень подготовки группы Дятлова — большинство участников были лишь в четырёх-шести походах за три-четыре года учёбы в институте, а в зимних походах 3-й категории сложности принимал участие лишь Дятлов, и то однажды. Поэтому современные специалисты пришли к выводу, что руководитель группы не обладал должным опытом.

К примеру, запись от 31 января 1959 года в дневнике дятловцев повествует о том, что при первой попытке преодолеть несложный перевал в районе высоты 880 они, не имея нужного снаряжения, натолкнувшись в условиях сильного ветра на обледеневший склон, отступили и спустились в низину реки Ауспия.

— Каким образом они намеревались в дальнейшем преодолеть пять перевалов и подняться на две вершины, трудно представить, — говорится в документе. — Учитывая, что их маршрут был первопрохождением, группа шла практически наугад.

Поэтому криминалисты пришли к выводу, что маршрут длиной в 300 километров, рассчитанный на 21 день, группа могла преодолеть без происшествий только при достаточно благоприятных погодных условиях и везении. Поэтому сам поход был достаточно авантюрным, если брать во внимание ещё и то, что у туристов не было связи.

— Любая существенная ошибка при экстремальных условиях и отсутствие необходимых знаний, как действовать при их возникновении, неизбежно приводят в таких походах к трагическим последствиям, что и произошло, — пришли к выводу следователи.

Что же касается выбора места для ночёвки, то оно действительно было "нехорошим", но не из-за шаманских проклятий, а из-за того, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе трагедии прошёл фронт циклона, продолжавшийся не менее десяти часов. А это сильный снегопад, усиление ветра, вплоть до ураганных 30 метров в секунду, и падение температуры до –40 градусов. Ввиду того что буран продолжался весь день 1 февраля, о чём свидетельствуют последние снимки дятловцев, установление лагеря на склоне было "фатальной ошибкой, а трагедия — неизбежной".

Следователи считают, что туристов вынудила спешно покинуть палатку лавина. Однако не стремительный поток, сметающий всё на своём пути, а "компактная" — снежный оползень, который дятловцы спровоцировали сами, подрезав склон в ходе установки палатки (на последнем фото туристов видно, что они вместе роют яму под "фундамент"). Причём криминалисты подчёркивают, что миниатюрные лавины вовсе небезопасны, так как попадание даже в маленькую лавину объёмом в несколько кубометров грозит летальным исходом.

Этой версии не было обозначено в заключении 1959 года ввиду того, что оценка ситуации была произведена ошибочно.

— Большинство из участников спасательных работ и представителей прокуратуры наблюдали место происшествия в хорошую погоду через 26 дней, после значительного изменения снежного покрова, — отметили криминалисты.

В СКР отмечают: почти за месяц следы лавины исчезли, однако в момент покидания палатки снег был как минимум на 40 сантиметров выше, чем когда палатку нашли. Следователи считают, что в день трагедии на палатку сошёл оползень массой не менее нескольких тонн.

И если сначала снежная масса сдерживалась натяжением палатки, то первые явные признаки схода лавины ночью в темноте, скорее всего, вызвали панику. В результате туристы покинули палатку в спешке, буквально за несколько секунд.

— Единственной возможностью попытаться выжить в тех условиях для них была попытка как можно быстрее спуститься в лес, создать укрытие и обеспечить тёплую ночёвку до улучшения погоды, — добавили в СКР.

Пока часть группы пыталась сохранить костёр, который удалось разжечь, другие пошли к палатке, третьи же спустились к реке в поисках более надёжного убежища. Последние, по всей видимости, упали под скрытые под снегом пустоты, с чем и связаны их травмы.

В СКР подчеркнули, что к появлению множества версий о таинственной гибели туристов привёл непрофессиональный подход следователей 60 лет назад. Впрочем, криминалисты всё же отмечают необходимость провести более обстоятельные исследования с привлечением экспертов.

Фото: perevaldyatlova.ru

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