Китайские врачи извлекли из желудка пациента почти 90 гвоздей
10 августа 2018 13:55
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Китайские врачи извлекли из желудка и кишечника пациента 87 гвоздей, которые он проглотил из-за неразделенной любви. Инцидент произошел в городе Чэньчжоу.
Мужчина вызвал себе скорую из номера гостиницы. Прибывшим на место медикам он заявил, что съел порцию некачественных пирожков, после чего у него заболел живот. Но каково же было удивление врачей, когда на рентгеновском снимке они увидели множество металлических предметов, пишет портал Sina.com.
Операция по извлечению инородных тел из брюшной полости продолжалась в общей сложности четыре часа. В животе мужчины хирурги также обнаружили канцелярские кнопки. По словам медиков, они впервые видели, чтобы человек за раз проглотил такое количество гвоздей. В настоящее время пациент идет на поправку, пишут "Известия".
pixabay.com
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