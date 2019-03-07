Кинельские дознаватели пресекли факт незаконной продажи алкоголя.

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В ходе плановой проверки административного участка на предмет правонарушений участковыми уполномоченными МО МВД России «Кинельский» в одном из кафе поселка Алексеевка был выявлен факт незаконной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.Полицейские выяснили, что хозяин торговой точки - мужчина 1971 года рождения ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. В крайний раз владелец точки общепита был признан виновным в совершении административного правонарушения в конце декабря 2018 года и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Так же было установлено, что 47-летний житель Алексеевки не зарегистрирован в налоговых органах как индивидуальный предприниматель, лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции у него не имеется.По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.