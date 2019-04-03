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Кастеты, дубинки, ножи, кораллы: что чаще всего изымают таможенники в аэропорту Самары

3 апреля 2019 09:22
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Кастеты, дубинки, ножи, кораллы: что чаще всего изымают таможенники в аэропорту Самары
За 1 квартал 2019 года должностными лицами таможенного поста Аэропорт Самара возбуждено 165 дел об административных правонарушениях.

Большинство дел возбуждено на туристов, которые привезли подарки своим родным и близким из-за границы,  сообщает пресс-служба самарской таможни.
Не все подарки и сувениры, находящиеся в свободной продаже за границей, разрешены к ввозу на территорию Евразийского экономического союза, в том числе и в Российскую Федерацию. Информация о том, что запрещено, даже под видом подарков и сувениров, постоянно размещается в средствах массовой информации и на информационных стендах в аэропортах. Но часто запреты не останавливают туристов и находятся смельчаки, которые надеются на то, что их не заметят и легко пропустят через границу.

«Только за 3 месяца 2019 года в ходе таможенного контроля нашими должностными лицами у пассажиров, прибывающих авиарейсами из Тайланда и Вьетнама обнаружены кораллы различных видов и чучела крокодилов, которые отнесены к объектам СИТЭС, – рассказывает Вера Родионова, заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Самара, - у туристов из Турции, Тайланда, Чехии - кастеты, дубинки, из Таджикистана и Узбекистана - ножи. Экспертами данные предметы признаются холодным оружием.
На вопрос для чего и кому адресован такой подарок мы часто получаем ответы «подарок для ребенка», «я не считаю, что это холодное оружие и везу, как сувенир», «я получил кастет от продавца джинсов в качестве бонуса». Подобные ответы, мягко говоря, удивляют даже опытных таможенников. О чем думают родители, когда привозят своему чаду подобного рода игрушки. Ведь использование ребенком тех же кастетов может привести к плачевным последствиям.
А вот кораллы везут для украшения интерьера квартиры, аквариумов, сувениров, игрушек детям, которые никогда не видели настоящих кораллов и крокодилов.
С каждым годом мы отмечаем расширение географии тех стран, откуда туристы везут запрещенные предметы. А, самое главное, растет количество таких нарушений. По сравнению с 1 кварталом прошлого года в 2019 мы наблюдаем увеличение незаконного перемещения объектов СИТЭС в 4 раза, а холодного оружия в 2 раза.»
За все эти нарушения таможенники возбудили дела об административных правонарушениях по статьям 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров), 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию). Санкции этих статей предусматривают наложение административных штрафов и конфискацию предметов правонарушений.

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