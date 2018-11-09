Избегая приставов, житель Самарской области увеличил долг в 1,5 раза

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Гражданин Б. из Сергиевского района Самарской области 32 раза нарушил правила дорожного движения. Тем не менее, штрафы в установленный законом срок на сумму 23 тысячи рублей мужчина не оплатил. Тогда органы Госавтоинспекции передали документы для принудительного взыскания в УФССП России по Самарской области. В отделе судебных приставов Сергиевского района Самарской области в отношении гражданина Б. было возбуждено 32 исполнительных производства о взыскании административных штрафов на общую сумму 23 тысячи рублей.В рамках исполнения постановлений уполномоченных органов, судебными приставами осуществлялись выходы по месту регистрации должника, однако застать его не представлялось возможным. На повестки мужчина не реагировал, в отдел судебных приставов не являлся. Работниками Службы в отношении мужчины было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему автомобиля, а также о взыскании исполнительского сбора в размере 32 тысяч рублей.Не сумев перерегистрировать свое авто, должник сам явился на прием к судебному приставу-исполнителю и полностью погасил имеющуюся задолженность в размере 23 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в размере 32 тысяч рублей.