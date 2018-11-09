Избегая приставов, житель Самарской области увеличил долг в 1,5 раза
9 ноября 2018 13:04
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Гражданин Б. из Сергиевского района Самарской области 32 раза нарушил правила дорожного движения. Тем не менее, штрафы в установленный законом срок на сумму 23 тысячи рублей мужчина не оплатил. Тогда органы Госавтоинспекции передали документы для принудительного взыскания в УФССП России по Самарской области. В отделе судебных приставов Сергиевского района Самарской области в отношении гражданина Б. было возбуждено 32 исполнительных производства о взыскании административных штрафов на общую сумму 23 тысячи рублей.
В рамках исполнения постановлений уполномоченных органов, судебными приставами осуществлялись выходы по месту регистрации должника, однако застать его не представлялось возможным. На повестки мужчина не реагировал, в отдел судебных приставов не являлся. Работниками Службы в отношении мужчины было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему автомобиля, а также о взыскании исполнительского сбора в размере 32 тысяч рублей.
Не сумев перерегистрировать свое авто, должник сам явился на прием к судебному приставу-исполнителю и полностью погасил имеющуюся задолженность в размере 23 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в размере 32 тысяч рублей.
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