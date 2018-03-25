Из-за мародеров на трассе под Сызранью в аварию попали сразу несколько автомобилей
25 марта 2018 10:24
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На месте смертельной аварии на 869 км трассы М-5 под Сызранью мародеры активно собирают рассыпанный груз. Особой популярностью пользуется лапша быстрого приготовления. Об этом в редакцию сообщил сегодня очевидец происходящего.
Сообщения с этого места продолжают поступать и сейчас. В середине дня 24 марта очевидцы сообщили, что месте трагического ЧП произошло еще одно ДТП. На присланном в редакцию фото видно, что в аварию снова попали грузовые автомобили. Очевидцы считают, что авария произошла из-за мародеров, которые мешают проезду автотранспорта и тем самым создают пробку на дороге.
В ГИБДД пока воздержались от комментариев по поводу обстоятельств аварии, но сообщили что в ДТП попали два большегруза и две ГАЗели. Пострадавших в этой аварии нет. По свидетельству очевидцев больше всего в аварии пострадал большегруз, пишет КТВ-Луч.
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