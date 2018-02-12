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Из-за халатности сотрудника РКЦ «Прогресс» в Самаре предприятие понесло ущерб на пожаре

12 февраля 2018 12:41
151
Из-за халатности сотрудника РКЦ «Прогресс» в Самаре предприятие понесло ущерб на пожаре
Виновнику назначили год исправительных работ.

Самарской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении начальника лаборатории противопожарной автоматики АО «РКЦ «Прогресс».

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый, вопреки требованиям должностной инструкции, не согласовал проведение работ, назначенных на 18.10.2016, связанных с отключением системы автоматической установки пожаротушения, с пожарной частью предприятия и не обеспечил бесперебойную работу установок противопожарной автоматики. Это привело к позднему обнаружению пожара, возникшего 18.10.2016 в 13 час. 40 мин. в помещении склада карантинного хранения корпуса блока стерилизации медицинской продукции, и, как следствие, увеличению времени для введения в действие оперативных сил и средств для его тушения.

К тому времени уже отключенная система пожаротушения не локализовала очаг возгорания и не предотвратила уничтожение продукции, хранящейся на складе.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства ежемесячно.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает облпрокуратура.
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