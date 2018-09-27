Исполнительский сбор в пол миллиона рублей ускорил оплату долга в Самарской области

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Судебными приставами Межрайонного отдела по взысканию административных штрафов по г. Тольятти в отношении организации-должника было возбуждено 45 исполнительных производств за неуплату штрафов в пользу Госавтоинспекции. Фирма задолжала 23,5 тысячи рублей. Копии постановлений о возбуждении исполнительных производств были направлены работниками УФССП России по Самарской области направлены должнику и взыскателю.В обеспечительных целях в раках производства судебными приставами было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, принадлежащего должнику, и о наложении ареста на его денежные средства, находящиеся в банке.Работники Службы предупредили организацию, что задолженность необходимо погасить в течение 5-ти дней и предоставить платежные документы в отдел судебных приставов, а в случае уклонения от уплаты долга в установленный срок, с организации будет взыскан исполнительный сбор в размере 10 тысяч рублей по каждому исполнительному производству, что составит 450 тысяч рублей.Не желая усугублять положение, организация оплатила задолженность в полном объеме. Исполнительные производства в отношении должника-организации окончены фактическим исполнением, ограничения в отношении имущества сняты.Только за 8 месяцев 2018 года работниками УФССП России по Самарской области было возбуждено более 365 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов в пользу органов Госавтоинспекции. Взыскано с должников за тот же период было свыше 196 миллионов рублей.