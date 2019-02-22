Губернатор велел разобраться в истории покойником около здания правительства в Самаре
22 февраля 2019 11:15
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ственникам умершего удалось привлечь внимание властей к проблеме захоронения на кладбище Рубежное.
Новость о том, что в Самаре перед дверьми Белого дома поставили гроб с покойником, наконец дошла до руководства области. Теперь чиновники назначают по факту незахоронения умершего на кладбище Рубежное многочисленные проверки.
— Находясь в Тольятти, узнал о вопиющем случае незахоронения покойного в Самаре. Дал поручение главе города Елене Лапушкиной, департаменту по борьбе с коррупцией и лично его руководителю Юрию Рожину жестко разобраться в произошедшем, — прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
К слову, свою точку зрения на этот счет уже высказали и представители городской администрации. Они назвали эту ситуацию неоднозначной и даже предположили, что это могла быть провокация, пишет "КП в Самаре":
"Ситуация крайне неоднозначная. МКУ «Ритуал» по обращению агента Алексея Воробьева, действовавшего на основании доверенности от гражданки Плотниковой, которая является родственницей умершего, после проверки представленных документов выдало направление на муниципальное кладбище. Необходимо отметить, что направление выдано беспрепятственно в день обращения - 20 февраля. Сотрудники МКУ действовали в соответствии с регламентом оказания муниципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения», утвержденного постановлением администрации Самары от 27.11.2018 № 951. Имеются соответствующие видеозаписи. В связи с этим есть основания полагать, что данная ситуация является провокацией. Все материалы переданы в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия мер. Ситуация очень неоднозначная".
Напомним, гроб с телом возле здания регионального правительства появился вечером 21 февраля. Туда его привезли родственники покойного, которым какие-то «братки» не дали захоронить его на кладбище Рубежное. Через некоторое время гроб убрали. Дальнейшая его судьба пока не известна. Сейчас установлением причин и всех обстоятельств конфликта занимаются правоохранители.
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Комментарии
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22 февраля 2019 10:26
Продолжают выявлять подобные факты. Закон
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21 февраля 2019 22:04
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21 февраля 2019 21:03
Twitter пока не может или не хочет перенести в Россию персональные данные наших пользователей. За это компания крупно поплатится. Закон
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20 февраля 2019 21:28
ОПГ была создана для систематических похищений несовершеннолетних детей и вымогательств за их освобождение денежных средств с их родителей. Закон
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Ранее родители жаловались на агрессивного пятиклассника. Они обращались, как к администрации школы № 2, так и в инспекцию по делам несовершеннолетних. Закон
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22 февраля 2019 11:06
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В полиции по данному факту возбудили уголовное дело. Криминал
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