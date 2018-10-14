Голубь испортил шедевр XVII века в Милане
14 октября 2018 11:40
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Миланским реставраторам пришлось провести масштабную работу, а всё из-за открытого окна в зале часов Палаццо Марино, пишет Corriere Della Sera. Сообщается, что в помещение залетел голубь и своим помётом испачкал картину итальянского художника Филиппо Аббиати, изображающую библейского героя Давида с головой поверженного Голиафа.
Птица испортила три четверти поверхности холста и часть драгоценной рамы, украшенной золотом.
— Потребовалась немедленная очистка, поскольку органический материал вызывает сильную коррозию, — рассказали власти Милана.
Работу Аббиати уже вернули на место, на ней нет никаких следов "варварского нападения". Восстановление картины стоило чуть более четырёх тысяч евро, пишет Лайф.
Фото © Corriere Della Sera
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