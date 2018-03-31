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Гендиректора компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово обвинили в нарушении требований пожарной безопасности

31 марта 2018 12:24
156
Гендиректора компании-собственника ТЦ
Следствие просит арестовать её на два месяца.

По версии следствия, действия Юлии Богдановой привели к гибели 64 человек. Богданова задержана, следствие просит арестовать её на два месяца.

Отмечается, что Богданова несколько раз проводила перепланировку торгового центра, чтобы увеличить количество помещений для сдачи в аренду. Всё это привело к созданию препятствий на путях эвакуации, а также к повреждению систем автоматического пожаротушения и оповещения людей при пожаре.

Одновременно суд в Кемерова рассматривает ходатайство об аресте бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания торгового центра. По делу о пожаре проходят еще пять фигурантов, передает Радио Маяк.
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Комментарии



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