ГУ МЧС по Самарской области опровергло сообщения о сходе вагонов
8 сентября 2018 11:59
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Накануне, 7 сентября в средствах массовой информации прошла информация о сходе с рельс трех вагонов-цистерн с бензином в регионе.
Данная информация является недостоверной. По сведениям ОАО "РЖД" происшествий на объектах железнодорожного транспорта не зарегистрировано, сообщает облМЧС.
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