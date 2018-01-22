ГИБДД Самарской области просит всех участников дорожного движения быть более бдительными из-за снегопада

97

За прошедшие выходные на территории области зарегистрировано 17 дорожных происшествий, в которых 2 человека погибли и 16 получили ранения. Участниками практически половины ДТП стали пешеходы, которые переходили дорогу по пешеходным переходам.Региональная Госавтоинспекция обращает внимание всех участников дорожного движения, что на большей территории Самарской области наблюдается снегопад. Асфальтовое покрытие скользкое.В этой связи настоятельно рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим, т.к. в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают. Более внимательным водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.Ни в коем случае нельзя осуществлять движение в снегопад, если у вас не исправны стеклоочистители или световые приборы сильно загрязнены, особенно в темное время суток.Пешеходам рекомендуется быть внимательными и осторожными на проезжей части. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.