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ГАЗель из Белгородской области перевернулась на дороге под Сызранью

14 августа 2018 11:12
141
ГАЗель из Белгородской области перевернулась на дороге под Сызранью
ДТП произошло в районе села Переволоки.

По имеющимся данным, автомобильная авария произошла в 17 часов 50 минут около базы «Услада» в районе села Переволоки. Сообщается, что грузовая «ГАЗель» с номерами белогородской области опрокинулась на 939 километре на трассе М-5 «Урал».

Известно, что к месту выезжал один пожарный расчет районной пожарной охраны. По предварительной информации, пострадавших в ДТП не оказалось, пишет КТВ-Луч.

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Комментарии



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