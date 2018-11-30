Фирма в Самаре погасила долг в несколько миллионов рублей

117

Судебные приставы взыскали со строительной компании почти 3 миллиона рублей в пользу налоговой службы.В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре в отношении производственной фирмы было возбуждено исполнительное производство за неуплату задолженности по налогам, сборам и пеням. Фирма задолжала государству почти 3 миллиона рублей.Руководитель предприятия был неоднократно предупрежден, что в случае несвоевременного погашения долга, судебными приставами-исполнителями будут применены меры принудительного характера. Не придав значения данному обстоятельству, организация продолжала уклоняться от погашения задолженности.В ходе исполнительного производства, судебными приставами было вынесено постановление о запрете по внесению изменений в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) и о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 206 тысяч рублей. Также в результате проверки имущественного положения должника было установлено, что на банковском счету организации имеются денежные средства, на которые работниками Службы в рамках исполнительного производства было обращено взыскание.Приятные судебными приставами-исполнителями меры побудили строительную фирму оплатить долг перед налоговой службой в полном объеме.