Фермер из Кинель-Черкасс растратил субсидию в 7,5 млн рублей
27 октября 2018 11:00
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Поучаствовать в госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия самарской области» 54-летний мужчина решил в мае 2016 года. Он подал в областной минсельхоз заявку на признание своего КФХ в селе Ерзовка участником госпрограммы и получил субсидию на 7,5 млн рублей.
Но проверка УЭБиПК установила, что сведения о наличии у фермера собственных денег, предоставленные в министерство были «заведомо ложными». В отношении фермера возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере». Фермеру угрожает до 10 лет колонии, сообщает «СО» ОНЛАЙН.
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