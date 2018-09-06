ФК "Ростов" ответил Басте из-за скандала со стадионом
6 сентября 2018 10:01
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Футбольный клуб "Ростов" и рэп-исполнитель Баста стали заложниками непростой ситуации. Певец планирует дать большой сольный концерт 29 сентября в родном Ростове на стадионе, построенном к чемпионату мира. Клуб же выступил с заявлением, что в случае если концерт пройдёт на их домашней арене, то они переедут на "Олимп-2", потому что будет повреждён газон, пишет Лайф.
— В клубе уверены, что после подобных действий газон "Ростов-арены" серьёзно пострадает. К сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтверждённый историей. Тем не менее управляющая стадионом компания "Спорт-ин" в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле. Домашний матч "Ростов" — "Уфа" 22 сентября может стать последним матчем жёлто-синих на стадионе "Ростов-арена" в нынешнем сезоне, — говорилось в сообщении клуба.
В ответ на такое громкое заявление сегодня высказался уже сам Василий Вакуленко, известный как Баста.
— Мы хотели устроить праздник всем моим землякам, но началась вся эта катавасия. Мы были вынуждены провести безумное количество экспертиз. У меня на руках имеется проектная документация, где говорится, что "Ростов-арена" предусматривает проведение концертов, — пояснил Баста в интервью "Чемпионату". — Если концерт не состоится, тогда я приду на свой район, за свои деньги поставлю звук и проведу концерт для жителей своего района. Причём все согласны на проведение этого концерта, кроме "Ростова". Очень похоже на какой-то каприз.
"Ростов" решил ответить артисту, чтобы прояснить ситуацию.
— Мы не выступаем против проведения конкретно вашего мероприятия, мы в целом возражаем относительно любой концертной программы. Матч "Ростова" с "Оренбургом" состоится 6 октября. Мы всерьёз опасаемся, что восстановить поле за неделю будет невозможно, — пояснили в клубе. — Если бы ваш концерт был запланирован в перерыве чемпионата России, мы бы не только не возражали, но и поддержали бы, потому что уважаем ваше творчество.
Точку во всей этой истории поставил президент клуба Арташес Арутюнянц, который дал интервью "Спорт-экспрессу".
— Наша пресс-служба немного эмоционально отреагировала на всё это. "Ростов-арена" — это наш домашний стадион. Уверен, что так будет и дальше. Убеждён, что компромисс будет найден. Мы в свою очередь сделаем всё, что требуется от нас. 29 сентября состоится концерт, а 6 октября — наша домашняя игра. Мы имеем ряд опасений и сложностей. Открыть продажу билетов на матч с "Оренбургом" мы сможем не раньше 2 октября. Лишь тогда будет понятно, сможет ли "Ростов-арена" принять матч. На реализацию билетов останется всего три полных дня. Это большое неудобство как для болельщиков, так и для самого клуба, — заявил президент "Ростова".
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