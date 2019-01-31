Энергетики «Самарских распределительных сетей» выявили 15 случаев хищения оборудования

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В 2018 году специалистами управления безопасности филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» было выявлено 15 случаев хищения энергооборудования. Общая сумма причиненного компании ущерба составила свыше 1,7 млн рублей.Наибольшее количество случаев хищений зафиксировано в населенных пунктах Исаклинского района. Больше всего внимание злоумышленники привлекают провода линий электропередачи и оборудование трансформаторных подстанций. В общей сложности за 2018 год было украдено около 40 000 метров провода, 4 прибора учета электроэнергии, масло с силовых трансформаторов, разукомплектованы трансформаторные подстанции.Практика показывает, что злоумышленники не могут уйти от ответственности. По каждому факту хищения служба безопасности «Самарских распределительных сетей» совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области провела комплекс оперативных мероприятий. Так, например, в Красноармейском районе Самарской области были пойманы двое молодых людей, похитившие провод с линии электропередачи 10 кВ. В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в прокуратуру. Виновным грозит лишение свободы в соответствии с УК РФ и штраф до двухсот тысяч рублей.Хищения с электросетевых объектов крайне опасны для самих злоумышленников, поскольку самовольное вмешательство в работу электрических сетей может привести к смертельной электротравме. От действий воров страдают и законопослушные граждане –порча энергообъектов может привести к нарушениям их работы и, как следствие, к перебоям в энергоснабжении. Энергетики «Самарских распределительных сетей» обращаются к жителям Самарской области с убедительной просьбой немедленно сообщать обо всех замеченных повреждениях энергоустановок и линий электропередачи, подозрительных лицах и предметах вблизи энергообъектов по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или 8 (800) 775-16-42. Анонимность гарантируется.