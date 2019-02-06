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Экс-руководителю самарской Госжилинспекции вновь продлили арест

6 февраля 2019 11:51
132
Экс-руководителю самарской Госжилинспекции вновь продлили арест
Его подозревают в мошенничестве.

Самарский районный суд продлил еще на два месяца (теперь - до 8 апреля) домашний арест бывшему руководителю Государственной жилищной инспекции Самарской области Андрею Абриталину.

Напомним, Абриталина подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он "принял" на работу фиктивного сотрудника и получал за него зарплату с 2015 года (всего получилось около 2,5 миллиона рублей), пишет Самру.ру.

Экс-главу ГЖИ взяли под стражу в октябре 2018 года. Некоторое время он провел в СИЗО, но в ноябре ему изменили меру пресечения на домашний арест.

В январе 2019 года на пост руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области была назначена Виктория Каткова.

pixabay.com
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