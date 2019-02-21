Экс-руководитель депстроя Самары Сергей Рубаков пока на свободу не выйдет
21 февраля 2019 13:36
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История уголовного преследования бывшего главы ДГА и вице-мэра Самары уже хорошо всем известна: чиновника задержали за посредничество во взяточничестве, причем Рубаков, с его слов, вполне безвозмездно помогал своему хорошему знакомому Реналю Мязитову снять претензии правоохранителей. Эту версию событий признают как сторона обвинения, так и сам фигурант, который покаялся во всем еще на следствии, пишет СО ОНЛАЙН.
А вот по второму эпизоду есть разногласия. Заявитель Алексей Пискунов говорит, что передал чиновнику 5 млн руб. за решение вопроса о подведении «ливневки» к земельному участку на улице Водников. Рубаков и его защита этот факт отрицают. В версии фигуранта, «решать вопросы» с «ливневкой» ему приходилось по команде непосредственного руководителя — первого вице-мэра Самары Владимира Сластенина, члена команды бывшего градоначальника Олега Фурсова. Ленинский райсуд в эту версию обвиняемого не поверил, и осудил его к 4 годам колонии со штрафом.
Пересмотр дела в областном суде длился с 14 января 2019 года и, наконец-то, только что завершился оглашением резолютивной части вынесенного решения. По словам адвоката чиновника Дарьи Давиденко, мера наказания ее подзащитному оставлена без изменения. «Есть одно „но“ — суд рассмотрел жалобы адвокатов Сайгитова и Мусаева и забыл о моей жалобе, просто ее потерял, это нонсенс», — говорит Давиденко.
Фото: pixabay.com
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