Двое сызранцев незаконно ловили в Волге щук острогой

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Сотрудниками линейного пункта полиции в речном порту г.Сызрани Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявлены двое граждан, осуществлявшие незаконный вылов рыбы в акватории р. Волга.В ходе рейда сотрудники Сызранского линейного отдела установили двух жителей Тольятти, которые поймали 10 щук при помощи запрещенного орудия лова «острога». Ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, оценивается в 2500 рублей.Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте по данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.Фото pixabay.com