Двое пассажиров прихватили пледы и белье из поезда Москва-Самара

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В Сызранском ЛО МВД России на транспорте возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении двух жителей Кузоватовского района Ульяновской области, которые совершили хищение постельных принадлежностей в пассажирском поезде, сообщает сайт ведомства.Пропажу двух пледов и двух комплектов постельного белья обнаружил проводник одного из вагонов пассажирского поезда сообщением «Москва-Самара». В причастности к их пропаже были заподозрены двое пассажиров, которые вышли на станции Кузоватово.В ходе поисковых мероприятий сотрудники транспортной полиции выявили двух мужчин в возрасте 34 и 35 лет, которые совершили данное хищение. Стоимость постельных принадлежностей составила более 3 тысяч рублей. Они были изъяты и возвращены собственнику.Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на 15 суток или административного штрафа в размере пятикратной стоимости похищенного имущества.