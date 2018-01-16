Две самарчанки фиктивно зарегистрировали иностранцев

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На днях при отработке административной территории сотрудниками отдела полиции №4 Управления МВД России по г.Самаре было установлено, что в квартире дома на улице Гастелло зарегистрировано два иностранных гражданина. Последующая проверка показала, что в действительности данные люди по указанному адресу не проживали. Из собранных материалов следовало, что владелица квартиры – ранее не судимая 48-летняя местная жительница, совершила незаконную постановку на учет двух иностранцев без намерения предоставить им жилплощадь для проживания.Аналогичный случай был задокументирован в Советском районе областного центра. По предварительным данным, жительница Самары 1986 года рождения совершила фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Данный факт был выявлен при проверке, проведенной сотрудниками самарской полиции.В настоящее время возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.