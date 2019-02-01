Два торговых центра сгорели в Кизляре в результате крупного пожара
1 февраля 2019 11:11
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Два торговых центра сгорели в дагестанском Кизляре в результате крупного пожара. Повреждено несколько расположенных рядом магазинов, сообщили ТАСС в мэрии города. Там уточнили, что сгорел трехэтажный торговый центр "Планета люкс" и другой трехэтажный ТЦ – "Союз". В районе пожара – пробки. На место стянуты все правоохранительные и экстренные службы, там же находится прокурор города, сказал собеседник агентства. Пожар начался сегодня рано утром. Его площадь составила 7 тыс кв метров. Огнем было охвачено все здание. Пламя перекинулось на соседние дома из-за плотности застройки в центре города.
Пожар уже ликвидирован, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в МЧС. Там уточнили, что возгорание возникло на техническом этаже и перешло на крышу торгового центра. Угрозы обрушения нет. По предварительным данным, пожар в ТЦ произошёл из-за неисправной электропроводки.
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