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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Два человека погибли в дорожной аварии ночью около Сызрани

5 июля 2018 10:20
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Два человека погибли в дорожной аварии ночью около Сызрани
ДТП произошло в районе села Переволоки.

В четверг, 5 июля ночью на федеральной автодороге М-5 в Сызранском районе в аварии погибли два человека. ДТП произошло в районе села Переволоки. Как сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в оперативных структурах, там, по предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика.

В результате ДТП погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле, телесные повреждения получил водитель фуры. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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