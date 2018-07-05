Два человека погибли в дорожной аварии ночью около Сызрани
5 июля 2018 10:20
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В четверг, 5 июля ночью на федеральной автодороге М-5 в Сызранском районе в аварии погибли два человека. ДТП произошло в районе села Переволоки. Как сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в оперативных структурах, там, по предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика.
В результате ДТП погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле, телесные повреждения получил водитель фуры. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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