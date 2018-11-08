Долг жителя Сызрани по алиментам на момент совершеннолетия его ребенка превысил 860 тысяч рублей

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В отделе судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызрансокго района Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Б. Ранее суд обязал мужчину выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего ребенка ¼ часть всех видов заработка ежемесячно. Мужчина этого не делал, от приставов скрывался и официально нигде не работал. К моменту совершеннолетия ребенка он накопил долг перед ним в 862 тысячи рублей. Судебным приставом-исполнителем было возбужденно исполнительное производство о взыскании данной суммы с гражданина Б. в пользу 18-летнего сына.В рамках исполнительного производства было установлено, что мужчина скрывался от приставов в Москве, где и работал неофициально. Повторно были направлены запросы в регистрирующие органы. Благодаря полученным ответам удалось установить, что гражданин Б. стал владельцем автомобиля «Mazda 6» 2015 года выпуска стоимостью около 1 миллиона рублей.По возвращении должника из столицы работниками Службы данное транспортное средство было описано и арестовано. Теперь, если гражданин Б. не погасит задолженность в 10-дневный срок, то автомобиль будет отправлен на реализацию. Полученные с его продажи средства пойдут в счет погашения задолженности мужчины перед сыном. Оставшиеся средства будут возвращены должнику.