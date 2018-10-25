Доберутся ли силовики до бывшего главы минстроя Самарской области?
25 октября 2018 13:55
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Вслед за бывшим исполнительным директором СОФЖИ (Самарского областного фонда жилья и ипотеки) Реналем Мязитовым уголовному преследованию подверглась бывшая соратница Гришина – экс-руководитель ГКУ СО «Управление капитального строительства» Светлана Моравская. Аналогичный исход предрекают бывшему директору также подконтрольного минстрою СОФПИЖС (Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе) Виктору Костину и ряду руководителей любимых подрядчиков министерства в период правления Николая Меркушкина. Сожмется ли кольцо уголовных дел вокруг самого Гришина – в материале «ФедералПресс».
Близкий к клану Николая Меркушкина Алексей Гришин появился на Самарской земле в 2012 году вместе со своим покровителем. С легкой руки земляка, ставшего новым главой региона, Гришин сходу получил место министра строительства Самарской области, а спустя два года добавил к нему должность вице-губернатора. Под руководством «варяга» региональный минстрой сделал подведомственным себе СОФЖИ, а сам министр стал главой его попечительского совета. Фонд возглавил человек Гришина – экс-руководитель ГУП СО «Стройконтроль» Реналь Мязитов.
В период работы Гришина СОФЖИ как региональному оператору доверили освоение проектов управления арендным жильем и производства стройматериалов, возведение новых и достраивание проблемных объектов.
Одним из самых громких начинаний фонда стал проект застройки исторического центра Самары «Пять кварталов» и введения народного займа на его реализацию. Идея не увенчалась успехом, чего не скажешь о ряде других проектов под инициативой Реналя Мязитова. За них 17 октября уже бывший исполнительный директор СОЖФИ отправился в СИЗО по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере по предварительному сговору. Общий ущерб фонду от проведенных Мязитовым сделок, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, – более 339 млн рублей.
В частности, речь идет о покупке в 2015 году фондом земельного участка площадью 3 га на территории бывшего завода клапанов за 150,8 млн рублей, тогда как его стоимость по итогам оценки составляла 90 млн рублей. И о сносе, который СОФЖИ оплатил подрядчику дважды с разницей в год, бывшего военного городка № 3 на улице Николая Панова в том же 2015 году. Ущерб от этого оценен в 59,2 млн рублей. И о передаче прав частным компаниям на 62 га земли в Автозаводском районе Тольятти участка, оцененного в 219,5 млн рублей, который предназначался для удовлетворения прав 65-ти обманутых дольщиков.
По сведениям источников «ФедералПресс», дело Мязитова и других должностных лиц СОФЖИ ведет СУ ФСБ РФ по итогам ревизий областного правительства. Помимо приведенных эпизодов в нем упоминаются и другие. Однако в органах госбезопасности информацию о движении дела пока не разглашают. По словам Александра Хинштейна, как показал аудит нового руководства фонда, суммарный ущерб, нанесенный в результате действий должностных лиц, оценивается в сумму более 1,8 млрд рублей.
При Алексее Гришине Риналь Мязитов совмещал должность исполнительного директора СОФЖИ с руководством также подконтрольным минстрою управлением капитального строительства. На втором месте в 2016 году он сменил другую соратницу Гришина Светлану Моравскую. В отношении нее на прошлой неделе также было возбуждено уголовное дело. Светлану Моравскую, ныне главу службы капстроительства Республики Крым, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Речь идет о госконтракте на строительство берегоукрепления у села Рождествено, которое велось с 2015 по 2017 год. И вновь новость о разоблачении принес депутат Хинштейн. Как сообщил парламентарий, Моравская тогда приняла и оплатила работы у печально известного ООО «С.И.Т.И.», хотя подрядчик сознательно использовал более дешевые шпунты. В прошлом году фигурантом этого дела уже стал Денис Зубков, директор саранского ООО «Строй Капитал», выступавшего субподрядчиком работ. Его обвинили в хищении более 112 млн рублей за счет закупки камня низкого уровня морозостойкости с содержанием гипса, что размывается водой и неприменим при берегоукреплении.
Реналь Мязитов с 2017 года активно сотрудничает с органами следствия. Напомним, ранее с его помощью правоохранители привлекли за посредничество в передаче взятки руководителя самарского департамента градостроительства Сергея Рубакова. Мязитов попросил Рубакова по-дружески передать деньги сотруднику ФСБ Максиму Докучаеву за непривлечение Мязитова к уголовной ответственности по делу о незаконном получении субсидий в ГУП «Стройконтроль». Возможно, не пожалевший собственного приятеля экс-глава СОФЖИ не пожалеет и остальных коллег, включая бывшего министра строительства Алексея Гришина.
Александр Хинштейн написал в Twitter о предстоящих результатах проверок и другой подконтрольной минстрою организации – СОФПИЖС. Ревизии там начались в августе, после увольнения генерального директора фонда Виктора Костина – еще одного уроженца Саранска. До этого орган на протяжении нескольких лет не контролировался министерством. А самому Костину, вероятно, предстоит дать разъяснения об исчезновении со счетов СОФПИЖС 900 млн рублей, намекнул депутат.
Помимо перечисленных «заслуг» своих подчиненных сам бывший глава областного минстроя не раз подвергался критике Хинштейна. К примеру, за возведение «Самара Арены». По версии депутата, минстрой необоснованно увеличил размеры стадиона почти вдвое за счет коммерческих площадей. Соответственно возросла и стоимость строительства – с 4 до 10 млрд рублей. Столь же необоснованно, считает парламентарий, при Меркушкине завышались цены на строительство ФОКов в Самаре и Тольятти, спорткомплекса «Динамо», технопарка «Жигулевская долина», образовательного центра в Кошках. Заключались контракты с аффилированными подрядчиками, не обладавшими необходимыми ресурсами и квалификацией. Сами же контракты при этом неоднократно оставались незавершенными и в дальнейшем заключались по-новому.
На оплату разработки проектно-сметной документации на более чем два десятка объектов, строительство которых затем не проводилось, было потрачено более 365 млн рублей. Одним из таких брошенных объектов стала Сергиевская птицефабрика. Ее возведение, начатое в 2013 году и по сей день незаконченное, губернатор Дмитрий Азаров подверг ревизии, как и работу СОФЖИ. Окончание строительства объекта обойдется бюджету в 15 млрд рублей.
К моменту аудита Алексей Гришин уже находился в должности директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ, куда перешел в 2016 году. Напомним, в том же году чиновник стал героем расследования Алексея Навального. Фонд борьбы с коррупцией приписал ему владение элитным особняком на Рублевке стоимостью в 360 млн рублей рядом с домом сына Николая Меркушкина.
В сентябре этого года Алексей Гришин перешел на должность советника министра строительства РФ. Однако эксперты сомневаются, что новый статус убережет его от внимания правоохранителей и груза уголовных дел, уже возбужденных и ныне готовящихся.
«Разумеется, пока нельзя утверждать, что бывший министр строительства Самарской области действовал вместе со своими коллегами, которые сегодня выступают фигурантами уголовных дел, – говорит председатель комиссии по строительству и ЖКХ общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. – О том, что на тот момент происходило внутри министерства, его сотрудники не распространялись. Сегодня все будет зависеть от показаний подозреваемых. Не исключаю, что Мязитов даст признательные показания и на Гришина, как это вышло с Рубаковым. Если это произойдет и выяснится, что Гришин был как минимум в курсе тайных дел своих подчиненных, последует очередь экс-министра. А судя по тому, что они делали, министр должен быть в курсе».
«Как человек военный, я считаю, что командир подразделения должен знать все, что происходит в его подразделении, и отвечать за все, что там происходит. Только тогда будет порядок – персональную ответственность никто не отменял, – считает член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «За честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин. – И когда мне рассказывают, что министр на своем рабочем месте ничего не знал, включая факты, которые привели к возбуждению ряда уголовных дел, я начинаю сомневаться в правильности его повышения».
По словам «фронтовика», активисты проекта «За честные закупки» проанализировали большой объем информации, связанный с закупками в регионе, которые проходили в том числе с участием должностных лиц минстроя. «У нас тоже есть вопросы к бывшим сотрудникам этого министерства. И сейчас мы заканчиваем аналитику имеющейся информации для передачи в правоохранительные органы», – сообщил Вадим Нуждин.
«Работу подведомственных минстрою организаций, включая СОФЖИ, мы держим на контроле. И нам известно, что в ходе следствия ФСБ до сих пор вскрывается ряд нелицеприятных подробностей для команды бывшего губернатора, – говорит председатель президиума Межрегиональной антикоррупционной независимой организации Сергей Карпов. – Идет зачистка в неблагополучных органах власти, руководителей которых ставил экс-глава региона. И к министерству строительства в этом смысле вопросов особенно много. Взять хотя бы «Самара Арену», расходы на строительство которой были превышены вдвое от изначально определенной суммы, другие спортивные, научные и образовательные объекты, где также фиксировалось завышение стоимости произведенных работ. Сегодня силовики изучают эти факты, и череда уголовных дел еще не завершена».
Допускает эксперт и то, что в скором времени правоохранители обратятся за разъяснениями к самому Гришину: «Да, он уехал в Москву. Можно гадать, пошел ли он на повышение или убежал от оставленных после себя проблем в регионе. В любом случае – в Москве тоже есть ФСБ, а материалы уголовного дела при надобности пересылаются по территориальности».
«Думаю, привлечь чиновника к ответу в данном случае пока мешает не столько доказательная база, сколько политический барьер. А как бывший сотрудник органов скажу: материалы на любое виновное должностное лицо всегда лежат до определенного момента и ждут своего часа», – предупредил Сергей Карпов.
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