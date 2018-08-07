Директор Самарского речного порта стал подследственным

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В 22:00 на старт выйдут 300 участников, которые преодолеют дистанцию в 5 километров.
В Самаре пройдет «Ночь физкультурника» – состоится первый легкоатлетический забег «Огни Самары»
В рамках мероприятия будут работать несколько площадок: мастер – класс по изготовлению световозвращающих элементов, площадка эксперта – криминалиста, фото – зона с представителями контактного зоопарка.
В Самаре на набережной сотрудники ГИБДД проведут кинопоказ обучающих роликов по ПДД
По результатам опроса, Карелия набрала 35% всех голосов туристов, Ленинградская область — 12%, Владимирская и Самарская области набрали по 10%, Краснодарский край и Республика Крым по 6% всех голосов, Волгоградская область — 5% голосов.
Самарская область вошла в первую шестёрку грибных регионов, по мнению туристов
В ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21104.
На трассе под Тольятти трактор съехал в кювет, после того как в него врезалась «Лада»
Заявки принимаются с 13 августа по 24 августа.
В Самаре стартует прием заявок для участия в ярмарках сельскохозяйственной продукции
С 30 августа по 9 сентября 2018 года в Самаре пройдет первый курортно-проектный семинар для архитекторов и социологов по работе с общественными пространствами в исторической среде #САМАРА_ОТКРЫТЫЙГОРОД.
Воркшоп #САМАРА_ОТКРЫТЫЙГОРОД по бесконфликтной реновации городской среды
Грузооборот за январь-июль 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3%.
Погрузка на Куйбышевской железной дороге с января по июль 2018 годатвыросла на 3,3%
В турнире примут участие более 200 спортсменов из 14 стран мира. В составе сборной Вооруженных сил Российской Федерации выступят 17 спортсменов - 10 мужчин и 7 женщин.
В Самаре пройдет 50-й чемпионат мира CISM по плаванию среди военнослужащих
сегодня  Вторник, 7 августа, 16:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/08:
USD 63.5
0.05
EUR 73.41
-0.06
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Директор Самарского речного порта стал подследственным

7 августа 2018 12:08
146
Директор Самарского речного порта стал подследственным
В криминальную плоскость его деятельность вывели впервые.

Полиция возбудила первое уголовное дело в отношении экс-гендиректора АО «Порт Самара» Дмитрия Клевцова. Стиль руководства Клевцова вызывал много вопросов и у Счетной палаты, и у нового руководства предприятия, но в криминальную плоскость его деятельность вывели впервые, пишет "СО ОНЛАЙН"

Напомним, Дмитрий Клевцов покинул пост генерального директора Самарского речпорта в январе этого года. Это произошло после проверки Счетной палаты.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
6 августа 2018  16:08
При которой общая сумма откатов только в минувшем году способна была составить 165 млн рублей.
Задержанный на прошлой неделе глава Самарского фонда капремонта Михаил Архипов мог организовать схему откатов
  Закон
268
3 августа 2018  22:05
Расследование уголовного дела продолжается.
В Самаре заключены под стражу врио гендиректора «Фонда капитального ремонта СО» и его родственник
Расследование уголовного дела продолжается.  Закон
411
3 августа 2018  21:36
В рамках расследования уголовного дела незарегистрированное медицинское оборудование, поставленное Шатило в медицинские учреждения, изъято и опечатано.
Директор ООО «СМТ» Сергей Шатило предстанет перед судом за незаконный сбыт медицинского оборудования
В рамках расследования уголовного дела незарегистрированное медицинское оборудование, поставленное Шатило в медицинские учреждения, изъято и опечатано.   Закон
407
3 августа 2018  15:41
Теперь
Россиянину грозит тюрьма за то, что он угостил друзей краденым мороженым life.ru
Теперь "волшебник в голубом вертолёте" по приговору суда может остаться без сладкого на два года.  Закон
223
3 августа 2018  15:25
Молодой человек должен был пройти альтернативную службу в доме-интернате в Саратовской области, но не приехал туда, потому что ему негде было жить.
В России впервые оправдали призывника, не явившегося на службу
Молодой человек должен был пройти альтернативную службу в доме-интернате в Саратовской области, но не приехал туда, потому что ему негде было жить.  Закон
304
2 августа 2018  17:05
Расследование уголовного дела продолжается.
В Самаре сотрудник ИК-10 подозревается в получении взятки
Расследование уголовного дела продолжается.  Закон
707
2 августа 2018  16:40
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В Самаре врио гендиректора «Фонда капитального ремонта СО» подозревают в покушении на совершение коммерческого подкупа
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств... Закон
282
Весь список
Происшествия
7 августа 2018  15:25
В ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21104.
На трассе под Тольятти трактор съехал в кювет, после того как в него врезалась «Лада»
В ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21104.  Происшествия
34
7 августа 2018  13:47
Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев под высотки на 5 просеке в Самаре Сумма ущерба составила более миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев под высотки на 5 просеке в Самаре
Сумма ущерба составила более миллиона рублей. Происшествия
95
7 августа 2018  12:08
Директор Самарского речного порта стал подследственным
Директор Самарского речного порта стал подследственным
В криминальную плоскость его деятельность вывели впервые. Происшествия
143
Весь список
Криминал
7 августа 2018  13:42
Тольяттинские полицейские разыскивают злоумышленниц, укравших шампуня на 3 тысячи рублей
Тольяттинские полицейские разыскивают злоумышленниц, укравших шампуня на 3 тысячи рублей
Свидетелей просят обратиться в правоохранительные органы. Криминал
79
7 августа 2018  12:59
У жителя Тольятти нашли пистолет и патроны
У жителя Тольятти нашли пистолет и патроны
Мужчина получил условный срок. Криминал
83
7 августа 2018  12:20
Жительница Безенчука угрожала убить мужа из-за критики домашнего хозяйства
Жительница Безенчука угрожала убить мужа из-за критики домашнего хозяйства
Совместное распитие супругами спиртных напитков переросло в криминал.  Криминал
98
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
239
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
690
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
622
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1141
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
907
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
955
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1556
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1535
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3222
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2310
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3451
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
750
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет «Ночь физкультурника» – состоится первый легкоатлетический забег «Огни Самары»
В Самаре на набережной сотрудники ГИБДД проведут кинопоказ обучающих роликов по ПДД
В Самаре пройдет 50-й чемпионат мира CISM по плаванию среди военнослужащих
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда