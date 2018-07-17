Дело о хищении 80 млрд рублей у химкомбината ПАО «Тольяттиазот» близится к развязке, активность подсудимых и их пиарщиков растет
17 июля 2018 10:36
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По мере приближения развязки в деле о хищении 80 млрд руб. у химкомбината ПАО «Тольяттиазот», активность подсудимых и нанятых ими пиарщиков становится все более отчаянной и истерической. На странных и подозрительных ресурсах, иногда не имеющих даже названий, а только номера (cod61, cod31, cod45 и т.д.) массово размещаются явно заказные публикации, обвиняющие суд и следствие в сговоре с потерпевшими с целью захвата завода. Количество таких статей уже исчисляется сотнями. В них рассказываются поистине удивительные истории, а для пущей убедительности приглашены известные (в узких кругах) «экономисты» и «политологи». Очевидно, нанять их и растиражировать их пасквили гораздо дешевле, чем вернуть заводу похищенные 80 млрд руб.
Напомним, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами – Сергеем и Владимиром Махлаями. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров – Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Суммарный ущерб от действий руководства ТОАЗа, по оценкам следствия, превышает 80 млрд руб. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.
С начала текущего года состоялось несколько судебных заседаний, в ходе которых были представлены подробные схемы вывода прибыли с предприятия, а целая армия адвокатов, нанятых группой Махлая – Циви, все это время безуспешно пыталась тянуть время и сбить суд с толку игрой на публику и разными экстравагантными выходками. Последним таким фокусом было ходатайство об отводе прокурора из-за… совпадения его позиции с позицией потерпевших – компании «Уралхим», которой в ТОАЗе принадлежит около 10%. Основания, надо сказать, были выбраны просто смехотворные, особенно если учесть, что позиции потерпевших и обвинения совпадают практически всегда, и дорогостоящие адвокаты подсудимых просто не могли об этом не знать. Видимо, по замыслу обвиняемых, вместе с валом заказных публикаций в СМИ все это должно было как-то надавить на суд. Но на судью демарши защитников не произвели впечатления, ходатайство было отклонено, и до середины июля в суде был объявлен перерыв. Тем не менее, пиарщики Махлая и Циви не сидели без дела.
В своих статьях они не просто врут. Можно написать какой-нибудь текст, в котором, например, будет 60% правды и 40% лжи. Но то, чем занимаются пиарщики подсудимых – это уже нечто качественно иное. В литературе и публицистике такой жанр называется «альтернативная история». Так, например, в истории, рассказываемой нам «авторитетными» экономистами и политологами со страниц безымянных и похожих как братья-близнецы сайтов, Владимир и Сергей Махлай вынуждены были покинуть Россию после того, как «Уралхим» (который во вселенной Махлаев, напомним, находится в сговоре сразу с СК РФ, Генпрокуратурой и судом) инициировали их, кристально честных бизнесменов, уголовное преследование. Но согласно сайту ТОАЗа, экс-председатель совета директоров предприятия Сергей Махлай в 1994 г. переехал в США. Там, кстати, он получил гражданство и почему-то проживает под разными именами – то как Serge Makligh, то как George Mack. Владимир Махлай сбежал в Лондон от уголовного преследования по совершенно другому обвинению в мошенничестве и неуплате налогов в 2005 г. Компания «Уралхим» была создана в 2007 г., а акционером ТОАЗа стала в 2008 г. А уголовное дело против совершивших хищение на ТОАЗе лиц по заявлению «Уралхима» было возбуждено в конце 2012 г., когда один Махлай не был в России уже семь лет, а другой – все 18. Где логика? Нет так давно, кстати, правоохранительные органы выяснили, что в конце тех самых «лихих 90-ых», отголоском которых пиарщики Махлаев любят называть уголовное дело против своих нанимателей, Владимир Махлай мог быть причастен к организации заказного убийства жительницы Тольятти Елены Поваляевой. Так что весьма спорным выглядит утверждение, что будто бы на преступный путь Махлая толкнула созданная в 2007 г. компания «Уралхим».
При этом в написанных под копирку статьях ТОАЗ Махлаев и Циви представляется как процветающее современное предприятие, семимильными шагами идущее к реализации масштабнейших проектов – например, портового терминала в Тамани за $300 млн. Ведь это должно «создав новые рабочие места, повысив доходы бюджета, снизив зависимость от иностранных посредников и обеспечить более удобную логистику». На словах все просто прекрасно, однако знакомые с ситуацией люди хорошо знают, что история с терминалом в Тамани тянется с 2001 г., из-за многочисленных нарушений достроить его так и не удалось и, вероятнее всего, уже никогда не удастся. Еще в 2004 году проверки контрольно-надзорных органов выявили, что склад сыпучих материалов, башня радиосвязи, два верхних этажа зданий оперативных служб, два жилых дома и другие сооружения были возведены без разрешения на строительство, то есть самовольно. ТОАЗу были выданы предписания о приостановке незаконного строительства и предоставлении правоустанавливающих документов на пользование чужими земельными участками, на которых находились постройки. В общей сложности чиновники выявили 22 нарушения проектных решений и нормативных требований, и в том же 2004 г. разрешение на строительство было приостановлено. Несмотря на предписания властей, ТОАЗ самовольно продолжал строить в порту еще несколько лет, но потом процесс окончательно заглох. В 2014 г. прокуратура официально признала объекты ТОАЗа самостроем, возведенным без разрешительной документации с нарушениями норм. И эта ситуация действительно грозит ТОАЗу большими проблемами, и дело тут даже не в потерянных инвестициях, а в необходимости найти надежный канал для экспорта продукции, которым в последние годы никак не является аммиакопровод «Тольятти – Одесса». Украинские власти поднимают тарифы на прокачку, а то и просто отключают трубу, как было за последние годы уже несколько раз. ТОАЗ в результате терпит многомиллионные убытки. Потеря экспортного канала для тольяттинского завода означает закрытие и увольнение рабочих.
Наконец, самое интересное. Во многих статьях приводится любопытнейшее сравнение: налоги на прибыль «Уралхима» сравниваются с налогами ТОАЗа. Смотрите, мол, дорогие читатели – «Уралхим» заплатил за 2014 – 2016 гг. 0,4 млрд руб. налогов, а ТОАЗ – 11,6 млрд, то есть в 27 раз больше! Но здесь надо внимательно следить за руками. Методология подобного сравнения напоминает одну рекламу из тех же самых 90-ых, на которые так любят ссылаться пиарщики Махлаев, где газету опускали в серную кислоту, а журнал – в дистиллированную воду. Дело в том, что «Уралхим» является холдингом, в состав которого входят четыре предприятия. И 0,4 млрд руб. – это только налоги управляющей компании, без учета заводов, ежегодно перечисляющих в российский бюджет миллиарды рублей. То есть, читателям просто нагло врут в глаза, говоря, что черное – это вот на самом деле совершенно точно белое.
Вот так вот надеются уйти от ответственности обвиняемые в хищении 80 млрд руб. – пытаются с помощью лжи и подлогов дискредитировать потерпевших, а также следствие, прокуратуру и суд, пустить общественности пыль в глаза. Это говорит о том, что никаких реальных аргументов в пользу невиновности Махлаев и Циви у защиты нет, и по завершении судебного процесса вернуть похищенные миллиарды все-таки придется, пишет TLTgorod.
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Комментарии
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