Дефектную дорогу в п.г.т. Безенчук Самарской области отремонтировали только после вмешательства приставов

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Покрытие автомобильных дорог местного значения в одном из поселков городского типа Самарской области не соответствовало требованиям ГОСТ Р 50597-93 – имелись дефекты дорожного покрытия, превышающие предельно допустимые показатели по длине, ширине и глубине. Нарушения законодательства не позволяли гарантировать требуемый уровень безопасности для водителей транспортных средств. Администрация населенного пункта не обеспечила надлежащее содержание и ремонт указанных выше дорог, чем нарушила права неопределенного круга лиц. Суд обязал нарушителей привести покрытие проезжих частей в надлежащий вид.В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство об обязании администрации поселения произвести ремонт дорожного покрытия в соответствии с требованиями государственных стандартов.Судебные приставы направили должнику копию о возбуждении исполнительного производства и предупредили его об ответственности за неисполнение решения суда, а также о возможности вынесения в отношении Администрации постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. В пятидневный срок учреждением, занимающимся благоустройством поселка, были проведены работы по ямочному ремонту дорог литой асфальтобетонной смесью. Должник предоставил судебным приставам акт выполненных работ.Таким образом, судебные приставы исполнили решение суда, которое гарантирует требуемый уровень безопасности для водителей транспортных средств. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба ведомства.