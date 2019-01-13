Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,13 января, 13:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/01:
USD 66.92
0.06
EUR 77.13
-0.08
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

ДТП с тремя пострадавшими произошло в Самаре

13 января 2019 10:34
269
ДТП с тремя пострадавшими произошло в Самаре Авария произошла в период снегопада..
Авария произошла в период снегопада.

В субботу, 12 января водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Шевроле Нива, двигался по ул. Промышленности со стороны ул. Авроры. На нерегулируемом перекрёстке ул. Промышленности - ул. Херсонская водитель нарушил ПДД РФ, тем самым создал помеху транспортному средству, движущемуся со встречного направления - автомобилю Тойота Рав 4, в результате чего водитель кроссовера совершил столкновение с автомобилем Ваз 217030. ДТП произошло в период снегопада.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Ваз 217030 и его пассажиры - находившийся на заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства мальчик 2012 года рождения, и находившаяся на переднем пассажирском сиденье справа женщина 1970 года рождения. Все они госпитализированы в медучреждение.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
11 января 2019  15:56
В Самарской области двое мужчин обвиняются в организации незаконной миграции
"По Самарской области в результате оперативно-розыскных мероприятий выявлены коммерческие организации, по адресам которых незаконно зарегистрировано около... Закон
375
11 января 2019  09:42
В Самаре закрыли игровой салон Возбуждено уголовное дело.
В Самаре закрыли игровой салон
Возбуждено уголовное дело. Закон
201
10 января 2019  19:58
В полиции пояснили, что пограничник содействовал в перевозке сигарет с Украины в страны Евросоюза через КПП Лужанка на границе с Венгрией.
Уничтожал улики. Украинский пограничник пытался съесть взятку при задержании
В полиции пояснили, что пограничник содействовал в перевозке сигарет с Украины в страны Евросоюза через КПП Лужанка на границе с Венгрией.  Закон
339
10 января 2019  17:32
По имеющейся информации, молодой человек — профессиональный футболист, приехавший в Херсон, чтобы устроиться в футбольный клуб.
Украинские военные похитили футболиста из Крыма, чтобы призвать в армию
По имеющейся информации, молодой человек — профессиональный футболист, приехавший в Херсон, чтобы устроиться в футбольный клуб.   Закон
373
10 января 2019  16:19
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Тольяттинец осужден за принуждение к занятию проституцией несовершеннолетней
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.  Закон
409
10 января 2019  16:13
Он получил взятку в 170 тысяч рублей за совершение незаконного бездействия - непринятие мер к розыску двух лиц, состоящих на воинском учете.
В Самаре сотрудник военкомата подозревается в получении взятки
Он получил взятку в 170 тысяч рублей за совершение незаконного бездействия - непринятие мер к розыску двух лиц, состоящих на воинском учете.  Закон
518
9 января 2019  17:50
Один эпизод уже установлен, следствие проверяет причастность обвиняемого ещё к пяти.
Убийцу попутчицы по BlaBlaCar заподозрили в серии нападений на женщин
Один эпизод уже установлен, следствие проверяет причастность обвиняемого ещё к пяти.  Закон
375
Весь список
Происшествия
13 января 2019  10:34
ДТП с тремя пострадавшими произошло в Самаре Авария произошла в период снегопада..
ДТП с тремя пострадавшими произошло в Самаре
Авария произошла в период снегопада. Происшествия
268
12 января 2019  11:38
В Самаре ночью тушили пожар на 20 кв. метрах
В Самаре ночью тушили пожар на 20 кв. метрах
Горело не эксплуатируемое строение. Происшествия
413
12 января 2019  10:40
В Безенчукском районе инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя
В Безенчукском районе инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя
Это уже повторное его нарушение, возбуждено уголовное дело. Происшествия
345
Весь список
Криминал
13 января 2019  11:22
17-летний подросток в Самаре нанес травмы соседу Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
17-летний подросток в Самаре нанес травмы соседу
Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Криминал
84
11 января 2019  13:13
В Самарской области ищут женщин - похитительниц парфюмерии Полиция просит обращаться свидетелей.
В Самарской области ищут женщин - похитительниц парфюмерии
Полиция просит обращаться свидетелей. Криминал
398
11 января 2019  12:31
В Похвистнево раскрыто хищение муки из железнодорожного вагона
В Похвистнево раскрыто хищение муки из железнодорожного вагона
Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
362
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
402
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
633
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
844
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
776
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1028
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
673
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1463
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1274
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1614
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2001
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2177
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3407
Весь список

Мероприятия
На площади Куйбышева состоится торжественное открытие городских соревнований по хоккею "Золотая Шайба"
В Самарском театре оперы и балета состоялся традиционный рождественский концерт
В селе Сосновка состоится главное автоспортивное событие зимы- гонка чемпионов
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные