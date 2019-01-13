ДТП с тремя пострадавшими произошло в Самаре
13 января 2019 10:34
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В субботу, 12 января водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Шевроле Нива, двигался по ул. Промышленности со стороны ул. Авроры. На нерегулируемом перекрёстке ул. Промышленности - ул. Херсонская водитель нарушил ПДД РФ, тем самым создал помеху транспортному средству, движущемуся со встречного направления - автомобилю Тойота Рав 4, в результате чего водитель кроссовера совершил столкновение с автомобилем Ваз 217030. ДТП произошло в период снегопада.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Ваз 217030 и его пассажиры - находившийся на заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства мальчик 2012 года рождения, и находившаяся на переднем пассажирском сиденье справа женщина 1970 года рождения. Все они госпитализированы в медучреждение.
По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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