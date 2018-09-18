Члены УИКа в Кинель-Черкасском районе, проводившие вбросы на выборах в 2016 году, избежали уголовной ответственности
18 сентября 2018 12:11
82
В понедельник, 17 сентября, в Самарском областном суде рассматривалось апелляционное представление прокуратуры на решение районного суда о прекращении уголовного преследования членов участковой избирательной комиссии № 1344, вынесенное 1 августа.
Уголовное дело о фальсификации результатов выборов 2016 г. было возбуждено 11 ноября 2017 г. в отношении четырех членов комиссии по избирательном участку № 1344 Назии Яхиной, Григория Сидорчука, Равии Стариковой и Балжан Сапуковой.По версии следствия они участвовали во вбросе бюллетеней на выборах депутатов губернской думы.
Все четверо на предварительном следствии признали свою вину, и в суде в связи с деятельным раскаянием подсудимых дело было прекращено.
Районная прокуратура не согласилась с этим исходом, указав на то, что явка с повинной была написана гражданами только через два месяца после возбуждения дела и попыталась обжаловать решение в облсуде.
Однако защита доказала суду вышестоящей инстанции, что явка с повинной была дана еще при проведении доследственной проверки в октябре 2017 г., и не вина их подзащитных, что явка не была должным образом оформлена.
Также было отмечено, что деяния подсудимых не повлекли опасных для общества последствий, так как вброс бюллетеней был проведен ими якобы всего лишь ради повышения показателя явки избирателей и на результаты выборов депутатов Самарской губернской думы никак не повлиял.
В итоге апелляционное представление не было удовлетворено, а решение районного суда вступило в законную силу, пишет Волга Ньюс.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
17 сентября 2018 19:09
Закон
259
17 сентября 2018 19:02
В связи с тем, что следственное управление усмотрело более тяжкий состав преступления, в котором подозревается задержанный за разбойное нападение мужчина. Закон
213
17 сентября 2018 17:12
Закон
239
14 сентября 2018 21:27
В 2018 году Кирсанова задержали в Праге, где несколько лет назад он купил виллу. Закон
558
14 сентября 2018 19:18
Закон
390
14 сентября 2018 14:06
По версии следствия, обвиняемая родила ребенка дома, а затем вынесла его ночью на улицу, где и оставила. Закон
250
14 сентября 2018 12:10
По мнению парламентариев, такие люди могут быть склонны к общественно-опасным поступкам. Закон
317
Происшествия
18 сентября 2018 14:01
Мать в это время отвлеклась. Происшествия
83
18 сентября 2018 13:28
Мальчик задел лопатой электрокабель. Происшествия
90
18 сентября 2018 12:34
Мужчина с травмами попал в больницу. Происшествия
85
Криминал
17 сентября 2018 13:59
Деньги предназначались судебному приставу-исполнителю. Криминал
203
17 сентября 2018 11:53
Один из ее участников попал в больницу. Криминал
200
17 сентября 2018 11:37
Женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Криминал
172
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
357
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15050
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
424
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
595
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
680
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1038
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
585
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
683
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1663
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1185
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1275
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1232
Мероприятия