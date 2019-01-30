Член Комитета Совета Федерации предложил конфисковывать имущество у авиадебоширов
30 января 2019 11:55
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Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил конфисковывать имущество у тех, кто дебоширил на борту самолётов.
— Считаю, что в ряде случаев дебошир должен отвечать всем своим имуществом — в случае особо злостного хулиганства, приведшего к крайне опасной ситуации на борту самолёта, ущербу авиакомпании в особо крупном размере, а также в случае рецидива, — приводит РИА "Новости" слова сенатора.
По его мнению, это может помочь "наконец отбить охоту у кого бы то ни было вести себя подобным образом".
Клинцевич полагает, что нынешнего наказания — до пяти лет лишения свободы или штрафа до 500 тысяч рублей — недостаточно, раз такие меры не останавливают хулиганов.
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