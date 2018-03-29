Число пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ увеличилось до 79
29 марта 2018 10:55
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Таким образом, число пострадавших в результате трагедии увеличилось до 79 человек.
«12 человек, в том числе двое детей, находятся в больницах. 67 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, среди них 25 детей», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба.
Трагедия в кемеровском ТЦ произошла 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В настоящее время опознаны 27 погибших. Согласно предварительным данным, началось возгорание на одном из аттракционов возле кинозалов, а также детских игровых площадок. Следствие предполагает, что возгорание произошло из-за короткого замыкания в электросети, пишут "Известия".
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