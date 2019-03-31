Бывший муж Началовой нанял адвоката для защиты от обвинений в ее смерти
31 марта 2019 11:14
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Бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской обратился в юридическую компанию Екатерины Гордон для защиты от обвинений в причастности к смерти певицы, пишет РИА Новости.
"Мы поддерживаем его как юридически, так и медийно, в частности в контексте неоправданных обвинений и клеветнических высказываний в адрес Дмитрия в связи со смертью Юлии Началовой", — написала Гордон в Instagram.
Юлия Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни. По словам отца артистки, причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. Тем не менее в СМИ появились публикации, приписывающие Ланскому причастность к ухудшению состояния артистки и ее "анорексии".
Ланской заявлял, что сообщения об анорексии Началовой появились в СМИ с подачи ее пиар-менеджеров и не имеют никакого медицинского подтверждения. Он также потребовал прекратить травлю, которая направлена против него самого и близких людей.
Фото pixabay.com
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