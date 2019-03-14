Бывший глава Саратова Алексей Прокопенко, находившийся в розыске 4 года, сдался властям
14 марта 2019 09:54
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Бывший сити-менеджер Саратова Алексей Прокопенко, объявленный в розыск по обвинению в мошенничестве, явился в следственный отдел по Октябрьскому району города, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря областного управления СК РФ Надежду Волошину.
Алексей Прокопенко заявил, что не признает себя виновным и намекнул на политический заказ. "Уж больно долго меня дербанили. Думаю, вряд ли это просто так", - сказал бывший высокопоставленный чиновник.
По словам Прокопенко, он не скрывался от правоохранительных органов за границей, пишет "Версия-Саратов". При этом ранее появлялась информация, что бывший сити-менеджер находится в Майами (штат Флорида, США).
По предположению подозреваемого, показания против него были даны другими фигурантами дела под серьезным давлением. "Просто так человек не будет говорить неправду", - пояснил Алексей Прокопенко.
Прокопенко отметил также, что у Александра Исаева (одного из членов так называемой "банды Прокопенко") серьезные проблемы со здоровьем. "На него влиять и давить в принципе не так уж сложно", - сказал бывший сити-менеджер.
Ранее сообщалось, что Прокопенко было заочно предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). Уголовное дело возбудили в связи со срывом поставок ОАО "Волжское ТГК". Ущерб превысил 507 миллионов рублей.
2 декабря 2014 года Прокопенко был объявлен в федеральный розыск. Осенью перед исчезновением Прокопенко его признали виновным в халатности и приговорили к 200 часам обязательных работ, а также на два года лишили права занимать должности на государственной службе. Сам осужденный заявлял о готовности отстаивать свои права в европейских судах.
9 апреля 2015 года суд заочно арестовал Прокопенко. Тогда же его объявили в международный розыск, а поисками беглого чиновника занялся Интерпол.
В 2017 году Александру Исаеву, о котором упоминал Прокопенко, а также Андрею Гнусареву, Сергею Биргину и Ирине Рипиненой вынесли приговор за мошенничество. Суд пришел к выводу, что они совместно с бывшим главой администрации Саратова Алексеем Прокопенко создали несколько управляющих компаний и ООО "Расчетно-платежный центр", между которыми были заключены договоры на расчетно-кассовое обслуживание жителей. Фигуранты дела получали от жильцов средства за оказанные услуги и поставленные ресурсы и не передавали их ресурсоснабжающим организациям.
Таким образом подсудимые похитили почти 82 миллиона рублей. По данным прокуратуры, члены ОПГ распределили полученные средства между собой, пишет newsru.com.
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